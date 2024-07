Borgherese (Assocontact): “Stop telemarketing illegale, passo storico”

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi è una giornata storica: per la prima volta il Parlamento discute una proposta organica di rilancio di un settore che fin qui ha avuto una normativa a macchia di leopardo. Occorre combattere con determinazione il telemarketing illegale e tutti quei fenomeni che ci vedono vittime di pericoli, truffe e telefonate ai limiti dello stalking. Insieme ad AGCOM e agli operatori telefonici si pone inoltre un primo tassello sul tema dello spoofing, cioé il camuffamento dei numeri di cellulare”, lo ha detto Lelio Borgherese, presidente di Assocontact, intervistato da The Watcher Post. “La legge, partendo dalle esperienze già messe in campo come il Registro delle opposizioni, incentiva tutti gli operatori ad aderire a codici di condotta e di autodisciplina – ha aggiunto -. Le aziende dovranno dotarsi di certificazioni e di percorsi di formazione costanti per i propri dipendenti e questo darà ancora maggiore professionalità al nostro settore. Tutto è sempre migliorabile e anche questa legge nel suo iter potrà essere arricchita. Il nostro è un settore industriale a tutti gli effetti e merita di essere trattato come tale. C’è bisogno di una contrattazione collettiva specifica adeguata alle esigenze delle aziende ma soprattutto dei lavoratori che operano quotidianamente”.

