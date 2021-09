Bonus TV

Entro breve avverrà il passaggio definitivo alla nuova tecnologia per la trasmissione dei programmi televisivi: significa dunque la sostituzione dei televisori che funzionano con la vecchia modalità. In particolare, si tratta di quei modelli acquistati prima del 31 dicembre 2018 che ancora erano presenti nei negozi. Il nuovo sistema di trasmissione entrerà in vigore a partire dal 1° luglio 2022: chi possiederà ancora a quella data una tv non aggiornata, non potrà più vedere alcun canale tv, anche quando in regola con il pagamento del canone RAI. Il Governo Italiano, per aiutare le famiglie nell’acquistare una nuova tv, molto più di un semplice elettrodomestico oggi, prevede un bonus fino a 100 euro per chi comprerà una tv adeguata ai nuovi standard di trasmissione Dvbt-2/Hevc. Ecco di seguito le date definitive del cambiamento digitale:

15 novembre – 18 dicembre 2021 Sardegna

3 gennaio – 15 marzo 2022 in Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna (tranne le province di Mantova, Piacenza, Trento e Bolzano)

1 marzo – 15 maggio 2022 Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata, Abruzzo, Molise e Marche

1 maggio – 30 giugno 2022 Liguria, Toscana, Umbria, Lazio e Campania