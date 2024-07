Bonaretti “Potente legame tra ricerca e salute”

ROMA (ITALPRESS) – “Il legame tra ricerca e salute è stato potente negli ultimi anni e ha fatto crescere le aspettative di vita delle persone anche nel nostro paese. La sostenibilità sta diventando fondamentale e ritengo che si raggiunga unendo tutti gli elementi che compongono il servizio sanitario. Dobbiamo misurare gli impatti di salute ed economici che le nuove terapie di ricerca generano, per poterle sostenere anche economicamente”: lo ha detto Paolo Bonaretti, componente del consiglio direttivo della Fondazione Enea Tech & Biomedical, intervenuto a un The Watcher Talk Salute, il format di The Watcher Post.

(Fonte video: Utopia Studios)