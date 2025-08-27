Attualità Cronaca Video

Caltanissetta: confiscati beni per 107.000 euro ad un imprenditore

Di

Ago 27, 2025
CALTANISSETTA (ITALPRESS) – I finanzieri del Comando Provinciale di Caltanissetta hanno confiscato beni per 107.000 euro riconducibili ad un imprenditore condannato definitivamente per il reato di occultamento e distruzione di documenti contabili. L’attività, condotta dai militari della Tenenza di Mussomeli, ha preso avvio da una verifica fiscale effettuata nei confronti di una società attiva nel settore del commercio all’ingrosso di bevande alcoliche, con sede nel comune del Vallone.
vbo/mca2
Fonte video: Guardia di Finanza

Di

Articoli correlati

Attualità Cronaca Video

Ravenna, imprenditore operava senza versare le imposte: sequestrati 2,5 milioni di euro

Ago 27, 2025
Attualità Cronaca Video

Operazione antidroga tra Livorno e Pisa, eseguite 15 misure cautelari

Ago 27, 2025
Attualità Curiosità Video

Consumi: in 30 anni accelerano tecnologia e tempo libero

Ago 27, 2025

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Cultura & Eventi Teatro

Quartiere Cristo, torna il Teatro all’aperto: 29 agosto, 4 settembre e 9 ottobre

Ago 27, 2025 Raimondo Bovone
Sport

Tennis, US Open: Sonego out al 5° set con Schoolkate, ok Zverev

Ago 27, 2025
Attualità Cronaca Video

Caltanissetta: confiscati beni per 107.000 euro ad un imprenditore

Ago 27, 2025
Attualità Cronaca Video

Ravenna, imprenditore operava senza versare le imposte: sequestrati 2,5 milioni di euro

Ago 27, 2025