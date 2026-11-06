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Lino Banfi: “I ragazzi non devono combattere le forze dell’ordine, serve coesione”

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Nov 6, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “I ragazzi devono capire che questi sono quelli che noi dobbiamo cercare, non per combatterli, ma per dire: “Oh, dammi una mano”. E sennò come si fa?”. È l’appello che Lino Banfi, il “nonno d’Italia”, rivolge ai giovani e a chi scende in piazza per manifestare, invitando a costruire un rapporto di collaborazione con le forze dell’ordine. L’attore ha parlato a margine della presentazione del Calendario Storico dei Carabinieri 2027, all’Auditorium di Roma.
“In questo momento di follie generali del mondo è importante che ci siano. Se non ci fossero bisognerebbe inventarli”, ha detto Banfi riferendosi all’importanza del ruolo svolto dalle forze dell’ordine.

xc7/sat/azn

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