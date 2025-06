Aumenta l’ansia da vacanza sui furti a casa

MILANO (ITALPRESS) – Sette italiani su 10 si preoccupano per la propria casa incustodita quando partono e non riescono a rilassarsi davvero. E’ quanto emerge da una ricerca commissionata da Ring a Censuswide in occasione del tour estivo Ring on the Beach. L’iniziativa firmata Ring, una società Amazon che offre un intero sistema di sicurezza domestica intelligente, che comprende videocitofoni, videocamere, allarmi e accessori, fa tappa in quattro località balneari d’Italia, San Benedetto del Tronto, Maccarese, Forte dei Marmi e Marina di Eboli, regalando momenti di svago, gadget e l’occasione per conoscere nuove soluzioni per proteggere la propria casa anche sotto l’ombrellone.

