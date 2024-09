Viabilità: lavori in corso e chiusure in città e nei sobborghi

Via Legnano chiusa da sabato 14 a lunedì 30 settembre, dalle 5.30 alle 12.

Provvedimenti

Nel tratto compreso tra piazza Marconi e corso Roma, nel periodo indicato, ci sarà il divieto di transito per veicoli e pedoni (eccetto residenti e domiciliati) e il divieto di sosta con rimozione forzata, per la sosta di mezzi operativi e delimitazione di un’area di cantiere mobile.

Spalto Borgoglio, da lunedì 23 settembre a martedì 31 dicembre , posizionamento di una gru.

Provvedimenti

Dalle ore 8 del 23 settembre alle ore 18 del 31 dicembre divieto di sosta e di fermata (rimozione forzata) e il restringimento della semi carreggiata ovest, tra il civico 50 e il civico 46, sul lato destro del senso di marcia.

Spinetta Marengo, da lunedì 23 settembre a venerdì 25 ottobre, dalle 8 alle 17 , lavori di ripristino del manto stradale nel sobborgo.

Provvedimenti

Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata e restringimento della carreggiata nelle seguenti vie:

Genova, tra il civico 484 e l’incrocio con la SS35; Genova, tra il civico 104 e il civico 94; Angiolina, tra il civico 28 e il civico 80; Ardizzona, tra il civico 66 e il civico 33; Maruera, tra il civico 2 e l’incrocio con via del Ferraio; del Ferraio, tra il civico 48 e il civico 51; dei Caduti, tra il civico 1 e il civico 9; Perfumo, tra l’incrocio con via Genova e il civico 13; strada Bolla, tra l’incrocio con la SP180 e il civico 1; Molinetto, all’ incrocio con strada Bolla e dal civico 11 al civico 18; Mazzini, tra l’incrocio di via Genova e il civico 9; Sant’Audina, tra il civico 7 e il civico 2; Clemente, tra il civico 9 al civico 38; Torre, tra l’incrocio con via del Ferraio e il civico 60; Lecca, tra il civico 1 e il civico 35; vicolo dell’Oro, tra il civico 3 e l’incrocio con la SP180.

Valle San Bartolomeo – chiusura argine fluviale fino al 31 ottobre sulla strada provinciale 79 Alessandria-Pecetto.

Provvedimenti

Senso unico alternato, con limitazione della velocità a 30 km/h e divieto di sorpasso, nel sobborgo di Valle San Bartolomeo, dal km. 1+100 al km. 1+300, per lavori di chiusura argine AIPO, a valle dell’abitato di Alessandria in valle Tanaro.

San Michele, da lunedì 29 luglio a lunedì 30 settembre, dalle 8 alle 17 , lavori di scavo e posa di armadio ottico nel sobborgo.

Provvedimenti

senso unico alternato con restringimento della carreggiata nelle seguenti vie:

Remotti, tra il civico 2 e il civico 63; Vescovana, tra il civico 1 e il civico 32/c; Cornaglie, tra il civico 1 e il civico 43; Giardinetto, al civico 6 per uno sviluppo di 15 metri.

San Giuliano Nuovo, da lunedì 16 a lunedì 30 settembre, dalle 7 alle 17 , lavori di scavo per la posa della fibra ottica nel sobborgo.

Provvedimenti

Divieto di sosta e di fermata (rimozione forzata) e senso unico alternato (restringimento carreggiata) in via Prebenda, nel tratto compreso tra SP83 e via Piovera.

Valmadonna , lavori di manutenzione della carreggiata, da venerdì 30 agosto a lunedì 30 settembre, dalle 16.30 alle 20.

Provvedimenti

Divieto di transito nella Strada Consortile della Manza , nel tratto compreso tra la strada Serra e la SS 494.

, nel tratto compreso tra la strada Serra e la SS 494. Per i mezzi di massa complessiva superiore alle 3,5 tonnellate, il divieto di transito è valido dalle ore 18 del 30 agosto fino alle ore 18 del 30 settembre.

Castelceriolo , lavori di scavo per la posa della fibra ottica nel sobborgo, da venerdì 2 agosto a mercoledì 30 ottobre, dalle 8 alle 17.

Provvedimenti

Restringimento della carreggiata nelle seguenti vie:

Due Palme, tra il civico 1 e il civico 3; Dessaix, tra il civico 1 e il civico 11; Ollearo, tra il civico 6 e il civico 12; Ollearo, tra il civico 1 e il civico 11; Alessandria-Sale, tra il civico 14 e il civico 7; Alessandria-Sale, all’altezza del civico 20.

Castelceriolo , posa di un armadio ottico nel sobborgo, dal 16 settembre al 30 novembre, dalle 8 alle 17.

Provvedimenti

Senso unico alternato con restringimento della carreggiata nelle seguenti vie:

San Giuliano Nuovo , tra il civico 13 e il civico 83 e tra il civico 85 e il civico 60; Campo Nebbia , tra il civico 1 e il civico 9; Don Carlo Torriani , tra il civico 3 e il civico 35; Della Fornace ; Milanese , tra il civico 33 e il civico 41 e tra il civico 19 e il a civico 15; San Giorgio ;

, tra il civico 13 e il civico 83 e tra il civico 85 e il civico 60; , tra il civico 1 e il civico 9; , tra il civico 3 e il civico 35; ; , tra il civico 33 e il civico 41 e tra il civico 19 e il a civico 15; ; Solferino; strada Delle Cappellette; Villanova, tra il civico 11 e il civico 5; Ogliana.

Spinetta Marengo, da lunedì 2 settembre a venerdì 4 ottobre, dalle 8 alle 18 , lavori di asfaltatura a seguito di scavo per la posa della rete elettrica.

Provvedimenti

Divieto di sosta e fermata (rimozione forzata), senso unico alternato con restringimento della carreggiata nelle seguenti vie:

Genova, ra via Romera e via Frugarolo, ambo i lati; Del Ferrario, tratto compreso tra via Genova e via dei Caduti, ambo i lati; dei Caduti, ambo i lati; Gambalera, tratto compreso tra via dei Caduti e viale della Valletta, ambo i lati; del Progresso, tratto tra via Genova e via Romera, ambo i lati; Romera, tratto tra via Genova e il civico 5, ambo i lati; Torre, tratto tra via del Ferraio e il civico 18, ambo i lati.