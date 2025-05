Un’opera del Museo Civico, firmata ‘Pellizza da Volpedo’, prestata ad una mostra in Friuli

Lo “Studio di figura maschile” (figura centrale del “Quarto Stato”) di Giuseppe Pellizza da Volpedo, un carboncino su carta da spolvero datato 1894-95, di proprietà civica, ha lasciato nei giorni scorsi il museo per la mostra “Ricchezza. Dilemma perenne” in allestimento presso la Casa delle Esposizioni di Illegio – Tolmezzo – (Udine). La mostra verrà inaugurata il prossimo 6 giugno e sarà aperta al pubblico fino al 2 novembre 2025. L’esposizione, a cura di don Alessio Geretti, è organizzata dal Comitato di San Floriano di Illegio (Udine).

I capolavori in mostra saranno 52, coprendo un arco temporale di 500 anni, da metà ‘400 e fino a metà ‘900. Saranno esposte in mostra opere di Filippo Lippi, Caravaggio, Tiziano, Rembrandt, Pieter Brueghel il Vecchio, Picasso, Renato Guttuso. La mostra offrirà inoltre l’opportunità unica di ammirare anche 17 opere inedite di proprietà privata, mai esposte fino ad ora.

LE PAROLE – Così il curatore don Geretti: “Il racconto della mostra colpirà mente e cuore, anche per il tema intrigante e attualissimo, della ricchezza nella vita umana e nelle vicende del mondo. Un tema scelto perché in questo momento è necessario riflettere sui 2 effetti, uno buono l’altro malvagio, che il verbo ‘avere’ genera nelle nostre vite. La mostra di Illegio rincuorerà, da un lato, e lancerà un messaggio etico e spirituale dall’altro: la sentiremo come un atto di amore e di intelligenza, oltre che di bellezza, offerto a tutti attraverso lo splendore di opere che mai avremmo pensato di poter vedere in Friuli”.