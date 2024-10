“Tappeto sensibile”, nuovo percorso pittorico al ‘Giardino Usuelli’ di Alessandria

Settimana scorsa è stato inaugurato, presso il Giardino Usuelli di Alessandria, il ‘Tappeto Sensibile’ realizzato dall’artista Antonio Catalano.

Si tratta di un percorso pittorico a terra, creato sul posto dall’artista attraverso un laboratorio creativo di Street Art, promosso dalla Ludoteca Comunale ‘C’è Sole e Luna’, Assessorato alle Politiche Giovanili, realizzato in collaborazione con le animatrici della Ludoteca, i tirocinanti Curriculari del Corso di Educazione Professionale dell’Università del Piemonte Orientale e la partecipazione della Classe 2° B dell’Istituto Comprensivo G. Galilei.

Nell’opera hanno preso forma e colori le emozioni, gli stati d’animo, i desideri, le paure emersi nel gioco interattivo promosso a scuola dallo stesso artista e dai collaboratori: il risultato è un percorso emotivo che rimarrà in loco in modo permanente, pronto a far vivere emozioni ad altri gruppi classe, o a chi fruirà liberamente dei Giardini.

Il Tappeto Sensibile intende dare un nuovo significato allo spazio scelto, trasportando chi si trova a giocare in una dimensione magico-evocativa: “esprimi un desiderio”,” salta la luna”, “racconta un segreto”, “salta lo scarabocchio”…

Secondo il movimento della Pedagogia Povera, di cui Antonio Catalano è fondatore, è infatti “l’infanzia che ci porta a guardare il mondo da quel punto di vista che pone al centro lo sguardo, quindi si diventa pronti a stupirsi e a meravigliarsi”.

Protagonisti dell’inaugurazione sono stati i bambini delle classi 2° della Primaria Galilei, che sono arrivati ai Giardini “in parata” accompagnati dalle loro insegnanti e guidati da Antonio Catalano con la sua fisarmonica, ad evocare un’atmosfera di fiaba.