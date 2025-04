Sala del consiglio comunale: venerdì 4 aprile si presenta il libro “Aldo Rovito un uomo di destra”

Venerdì 4 aprile, alle ore 17, verrà presentato nella Sala Consiliare del Comune di Alessandria il libro di Massimo Taggiasco dal titolo “Aldo Rovito un uomo di destra” . L’autore dialogherà con Emanuele Locci, Capogruppo di Fratelli d’Italia presso il Comune di Alessandria.

Gli oratori ricorderanno la figura di Aldo Rovito, deceduto lo scorso mese di luglio, consigliere

comunale della città dal 1985 al 2012 e figura di spicco della vita politica e culturale alessandrina per quasi 30 anni.



Il libro è una “antologia ragionata di scritti, pensieri e interventi” di uno storico esponente della

destra politica Alessandrina (prima nel Movimento Sociale, poi in Alleanza Nazionale e, da ultimo,

ne “La Destra”) di cui il libro narra anche la vicenda umana che lo portò agli onori delle cronache

nazionali quando, nel 1975, fu vittima di un grave attentato ad opera di estremisti comunisti.

Avvocato, per oltre 20 anni Aldo Rovito condivise l’attività professionale con Massimo

Taggiasco che, con questo volume, rende omaggio e ricorda la coerenza ideologica, la profonda umanità, lo spessore culturale e la passione per la città di Alessandria di un protagonista della recente vita cittadina. Il libro, edito da Sisifo Edizioni di Alessandria, è distribuito in tutte le librerie, fisiche e on-line dal 31 marzo.