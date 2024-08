Regione Piemonte: 3 milioni € del PNRR per restauro edifici storici. A Villamiroglio quasi 120.000 €

In provincia di Alessandria solo Villamiroglio godrà del finanziamento PNRR distribuito dalla Regione Piemonte: per l’esattezza 118.952 euro che andranno alla Parrocchia dei Santi Filippo e Michele per il restauro della chiesa di Santa Liberata. L’edificio, che risale al XVII secolo, venne citato negli atti di una visita pastorale effettuata nel 1619, in cui si riferisce della chiesa e dell’adiacente romitorio (rifugio di eremiti, ndr), piccolo convento in cui i monaci si ritiravano in preghiera a contatto con la natura.

I fondi

Grazie al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), la Regione ha destinato 3 milioni di euro per il restauro di edifici rurali. Questi fondi sono stati distribuiti tra 26 beneficiari, tra cui figurano ben 10 enti ecclesiastici grazie all’avanzamento della graduatoria che consente di aggiornare le ultime assegnazioni per la rigenerazione dei piccoli siti culturali, coinvolgendo in Piemonte circa 300 soggetti privati. Le misure previste sono 2: la rigenerazione dei piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale; e la tutela e valorizzazione dell’architettura del paesaggio rurale. Gli interventi sono distribuiti in quasi tutte le provincie del Piemonte.

Le parole

Così l’assessore alla Cultura, Marina Chiarelli: “Il Piemonte è una delle Regioni più avanti nella realizzazione degli obiettivi del PNRR e questi interventi rappresentano un’iniezione di liquidità nell’economia reale. Ma sono anche di stimolo al recupero dei nostri patrimoni, per allargare l’offerta turistica nei piccoli centri del nostro Piemonte, facendo conoscere a noi stessi queste perle, spesso dimenticate o poco conosciute, che sono una segnaletica culturale del nostro passato”.