La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandriaaderisce alla seconda edizione della rassegna nazionale “È cultura”con un ricco calendario di eventi che,da sabato 5 a sabato 12 ottobre, animeranno Palatium Vetus. L’evento è promosso da ABI (Associazione Bancaria Italiana) e da ACRI (Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio Spa) in collaborazione con fondazioni bancarie, banche, assicurazioni, società di servizi e consulenza in ambito bancario. Si rivolge a un pubblico eterogeno a seconda delle iniziative: appassionati, famiglie, giovani e meno giovani, studenti. La prima edizione del 2023 ha coinvolto circa 50.000 persone che hanno assistito a oltre 200 eventi in 60 città italiane.