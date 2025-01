Ospedale di Alessandria: Elisa Ferraro e Paolo Bottino vincono i Premi Ricerca 2025 

Sono Elisa Ferraro e Paolo Bottino i vincitori dei Premi della Ricerca 2025, consegnati settimana scorsa nella sede di Confindustria Alessandria, in occasione dell’ultima giornata (23 gennaio) di celebrazioni di Sant’Antonio, patrono dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria.

I vincitori hanno ricevuto una targa e un assegno simbolico (1.500 € ciascuno), destinato a finanziare attività formative specifiche e spese vive della ricerca, grazie a Confindustria Alessandria e Fondazione Viva, che hanno deciso di sostenere i premi con generose donazione a Solidal per la Ricerca.

Le autorità presenti e i partecipanti ai premi

Elisa Ferraro ha vinto il “Premio Confindustria–Monaco” per il miglior progetto di ricerca professioni sanitarie del comparto, in memoria di Maria Rosa Monaco, grazie allo studio “L’esperienza e il vissuto dei caregiver che si prendono cura dei propri familiari affetti da BPCO nei 6 mesi dopo la dimissione ospedaliera: studio prospettico osservazionale qualitativo (VICA-BPCO)”.

Paolo Bottino ha vinto il “Premio Fondazione VIVA -DAIRI for YOUNG” per il “Miglior Paper – articolo pubblicato nell’anno 2023, con affiliazione dell’Azienda Ospedaliero–Universitaria di Alessandria o dell’ASL AL” grazie all’articolo intitolato “Application of a SARS-CoV-2 Antigen Rapid Immunoassay Based on Active Microfluidic Technology in a Setting of Children and Young Adults”.

LE PAROLE – Così Antonio Maconi, Direttore DAIRI e Commissario Straordinario per il riconoscimento a IRCCS dell’AOU AL: «Siamo debitori verso Confindustria e Fondazione Viva che, finanziando questi Premi, sostengono la ricerca del DAIRI ed entrano a far parte della cordata di imprenditori che ha deciso di appoggiare il percorso per il riconoscimento a IRCCS del nostro ospedale. Gesto per niente scontato».