Ospedale di Alessandria: aromaterapia contro ansia e stress della biopsia prostatica

Ridurre l’ansia e il dolore con l’aromaterapia durante la biopsia prostatica: è questo l’obiettivo dello studio condotto presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria, promosso dal Centro Studi Ricerca delle Professioni Sanitarie del DAIRI, la cui direttrice è Tatiana Bolgeo.

La biopsia prostatica, fondamentale per la diagnosi precoce del tumore alla prostata, è una procedura spesso vissuta con forte disagio fisico e psicologico. Per questo, il team di ricerca ha sperimentato l’uso dell’aromaterapia a base di lavanda, nota per le sue proprietà rilassanti, per migliorarne la tollerabilità.

I risultati, ottenuti su un campione di 50 pazienti, dimostrano come l’inalazione dell’olio essenziale di lavanda prima e durante l’esame sia efficace nel ridurre significativamente l’ansia e il dolore percepito, con effetti positivi anche su pressione arteriosa, frequenza cardiaca e grado di soddisfazione complessivo.

Per sostenere la ricerca del DAIRI attraverso Solidal, con una donazione: www.fondazionesolidal.it/donazioni/.