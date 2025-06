Inchiostro festival a Palatium Vetus con la mostra ‘N.O.T. – Not Only Toys’. Fino al 22 giugno

E’ stata inaugurata ufficialmente ieri a Palatium Vetus “NOT – Not Only Toys – Quando l’illustrazione prende forma”, rassegna organizzata da Inchiostro Festival APS che nel primo weekend di apertura ha già fatto registrare oltre 200 visitatori. Si tratta di un percorso espositivo collaterale alla mostra ‘Il Moncalvo e la sua bottega. Movimento e sentimento nella Controriforma’ – dedicata al pittore Guglielmo Caccia, in occasione dei 400 anni dalla sua morte – allestita nelle sale d’arte al piano terreno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e nel “broletto”. INGRESSO GRATUITO.

Forme artistiche molto diverse, le une dalle altre, che trovano ospitalità nella storica sede medievale di Palatium Vetus: le tele di Guglielmo Caccia, detto il Moncalvo, pittore piemontese di fama internazionale, uno dei protagonisti del tardo ‘500 e dell’inizio del ‘600 piemontese, affiancano una trentina di opere di 12 artisti europei tra toy designers, ceramisti e scultori protagonisti della mostra NOT.

LE PAROLE – Così il presidente della Fondazione, notaio Luciano Mariano: “Questa mostra collaterale nasce dalla volontà di dare spazio ai giovani, con le loro idee e le loro proposte, a volte irriverenti, ma ricche di messaggi complessi ed espliciti. Ironia, spensieratezza e immediatezza sono il cardine della ricerca stilistica di tutti gli artisti che prendono parte all’esibizione. Inchiostro Festival è un evento molto atteso dagli alessandrini e si rinnova da oltre un decennio con immutato entusiasmo da parte di artisti e di visitatori. La ‘contaminazione’ tra le opere del tardo ‘500 e gli “art toys” saprà coinvolgere un ampio pubblico, offrendo interessanti occasioni di confronto e di riflessione”.

Intervista al presidente Luciano Mariano: https://www.swisstransfer.com/d/3e92598a-3111-4850-a7ab-cdce72ba89e0

La mostra è curata da Inchiostro Festival APS, la curatela e l’allestimento sono di Matteo Bergo, l’allestimento e l’organizzazione di Luca Zanon, gli elaborati grafici di Francesca Grassano e Giulia Vuillermoz. Gli artisti coinvolti sono: The Rabbix, Theodoru, RX, Tokyo Tommy, Sebastiano De Rosa, Plazma, Monumenty, Nastia Calaca, El Gato Chimney, Elena Salmistraro, Giorgio Di Palma, Useless Scapes. Programma: www.inchiostrofestival.com.

ORARI – Apertura straordinaria sabato 7 giugno per “Aperto per Cultura”, con orario 9-13 e 15-23.

Dal 31 maggio al 22 giugno 2025 – Palatium Vetus – Sabato e domenica 9-13 e 15-19

Visite guidate su prenotazione: Cell. 347-22.52.363 – Andrea Musso Mail: [email protected]

La facciata di Palatium Vetus, sede della Fondazione CRAL

