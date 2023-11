È stata aperta la settimana scorsa la nuova sede provinciale del patronato SIAS del Movimento Cristiano Lavoratori, sita in via San Francesco 26 ad Alessandria.

La presenza di un patronato SIAS-MCL nel capoluogo è tornata dopo 20 anni. Da allora è stato impegno di ogni Presidente provinciale MCL (Giuseppe Cotroneo, Alfonso Conte, Piercarlo Fabbio) e di tutti i dirigenti di ritornare ad effettuare quei servizi così necessari alle persone, che si devono confrontare con la Pubblica Amministrazione per le più diverse pratiche: Inps, Inail, Pubblico Impiego, tutela medico-legale, sostegno al reddito, intermediazione e collocazione lavoro, lavoratori immigrati, invalidi civili.

Le sedi

Sono 2 quelle a disposizione del Patronato: quella provinciale appunto di via San Francesco 26 e quella di via Tripoli 17 , più afferente al capoluogo. Due anche le operatrici addette: Alessia e Simona . Responsabile dei servizi provinciali per MCL è Marco Mazzoni .

Il Patronato SIAS

Ai sensi della Legge n. 152 del 30 marzo 2001, esercita l’attività di Informazione, Assistenza, Consulenza e Tutela in materia di Previdenza, Assistenza Sociale, Mercato del Lavoro, Diritto di Famiglia, Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, Immigrazione ed Emigrazione . La sede SIAS di via San Francesco sostituisce quella preesistente del patronato ACAI, che ha terminato la sua attività.

Le parole

Così Piercarlo Fabbio , presidente provinciale del MCL: “Essere in grado di offrire una vasta gamma di servizi alla persona è, per noi Movimento, non un motivo di vanto, ma una naturale propensione che si concretizza in opera quotidiana. Non a caso, da tempo, esercitavamo servizi di Centro Assistenza Fiscale (CAF) nelle due sedi ed ora siamo più pronti a rispondere, a titolo completamente gratuito, a chi si rivolge a noi per risolvere un problema”.