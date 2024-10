Guala Closures è “Medaglia d’oro” per le performance in ambito sostenibilità

L’azienda alessandrina Guala Closures, leader mondiale nella produzione di chiusure per il mercato degli alcolici, del vino, dell’acqua, delle bevande e dell’olio alimentare, è orgogliosa di comunicare l’ottenimento della medaglia d’oro da parte di EcoVadis, piattaforma leader nella valutazione della sostenibilità aziendale a livello globale basata su standard internazionali.

Dal 2023 Guala Closures partecipa alla valutazione di EcoVadis su base annuale, includendo gli stabilimenti di tutto il mondo. Rispetto all’anno scorso, il punteggio dell’azienda è migliorato notevolmente, passando da 69 a 76, collocandola così nel top 3% di tutte le aziende del settore. Questo risultato rappresenta uno step significativo nell’impegno dell’azienda di Spinetta Marengo per migliorare le performance ambientali, sociali ed etiche, rispetto alla precedente medaglia d’argento.

LE PAROLE – “La medaglia d’oro EcoVadis è per noi un riconoscimento di prestigio e il frutto concreto delle nostre strategie riguardo ambiente, etica, pratiche lavorative, rispetto dei diritti umani e gestione sostenibile degli acquisti. Per Guala Closures la sostenibilità non è solo ambiente: l’impegno dell’azienda abbraccia pienamente anche gli aspetti sociali ed etici” ha commentato Paolo Lavazza, Group Quality and Sustainability Director di Guala Closures.