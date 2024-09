Gagliaudo, il personaggio simbolo della tradizione popolare di Alessandria, torna anche quest’anno, per la 26° edizione dell’importante manifestazione commerciale, che colora e anima il centro cittadino del capoluogo e che si svolgerà sabato 14 e domenica 15 settembre, dalle ore 8 alle 20.

Per quanto riguarda la giornata di sabato 14 settembre, il percorso delle bancarelle si snoderà da corso Roma fino a via dei Martiri, passando per piazzetta della Lega e via Milano (fino all’angolo con via Migliara); domenica 15 si aggiungeranno anche piazza Marconi, piazza della Libertà, via San Lorenzo e via Dante.

“Gagliaudo fra i mercanti”, come consuetudine, è un evento nel quale le strade diventano protagoniste, perché insieme con le bancarelle degli ambulanti si fondono i negozi del centro: l’obiettivo è infatti quello di cogliere l’occasione per “uscire all’esterno” con i propri banchi e proporre acquisti convenienti per i visitatori.

Moltissime le categorie merceologiche: si fonderanno in un percorso senza interruzioni nel quale tante curiosità e interessanti sconti sui più svariati prodotti potranno anche diventare l’occasione per “portarsi avanti” con i regali natalizi. Le vetrine dei negozi, come d’abitudine, esporranno le collezioni della moda autunno-inverno con le tendenze più attuali della moda, del fashion e del design. La manifestazione sarà arricchita anche da molti eventi collaterali per offrire interessanti pause di intrattenimento che animeranno Alessandria nei due giorni dell’evento.