Bitti”Con PV5 vogliamo consolidare presenza tra commerciali elettrici”

MILANO (ITALPRESS) – “Vogliamo consolidare la nostra presenza in questa parte di mercato che, per quanto riguarda l’elettrificazione è in fase di sviluppo. In Italia vediamo ancora dei numeri ancora limitati, ma a livello europeo questo è già un trend di mercato consistente ed abbiamo segnali positivi anche per quanto riguarda l’Italia. Questo è un percorso che fa parte di un piano strategico di Kia per quanto riguarda i prossimi cinque anni, che vede un forte aumento della percentuale di veicoli ecosostenibili ed elettrificati e quindi anche il mondo del trasporto delle persone e delle merci non può prescindere da questo. Oggi presentiamo il modello PV5, che è il primo di una gamma che vedrà nei prossimi anni il lancio di altre due diverse taglie che andranno a coprire, sia a livello di trasporto merci che di trasporto passeggeri, tutte le esigenze che attualmente il mercato dei veicoli commerciali esprime” ha detto Giuseppe Bitti, presidente di Kia Italia, in occasione del lancio di PV5 a Buccinasco, alle porte di Milano.

