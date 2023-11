Promozione turistica: una convenzione tra Fondazione Borsalino e Fondazione CRAL

Il percorso intrapreso dalle due Fondazioni mira a incrementare l’attrattività turistica del territorio attraverso le attività del Museo Borsalino.

Fondazione Borsalino ha firmato una convenzione con Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria per incrementare l’attrattività turistica del territorio alessandrino attraverso le attività del Museo Borsalino, sviluppando in maniera significativa l’incoming internazionale, con riflessi positivi per l’economia locale.

Il Museo Borsalino

Progetto nato dalla collaborazione fra la Città di Alessandria e la Fondazione Borsalino, inaugurato il 4 aprile 2023, con il patrocinio di Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e Camera di Commercio di Alessandria-Asti, è un importante polo di attrazione turistica e culturale del territorio, oltre a svolgere rilevanti funzioni di interesse pubblico, come luogo di conservazione e conoscenza della storia e della tradizione manifatturiera locale.

Negli ultimi mesi di attività il Museo ha superato i 4.500 visitatori con una buona presenza di pubblico estero. Museo Borsalino è un luogo FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano), fa parte del circuito Abbonamento Musei Piemonte-Valle d’Aosta e collabora con il McArthurGlen Designer Outlet di Serravalle Scrivia.

La Fondazione Borsalino

Nata nel 2020 per iniziativa di Philippe Camperio, tutela il patrimonio culturale del

Museo Borsalino e promuove il pensiero di Giuseppe Borsalino alla luce delle sfide della contemporaneità. Trai suoi obiettivi vi è la salvaguardia delle tradizioni artigianali della Borsalino e la promozione della cultura d’impresa attraverso mostre, percorsi didattici, convegni e iniziative in collaborazione con altre istituzioni culturali.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria

Fondazione di origine bancaria, fu costituita nel 1991 come ideale continuazione della Cassa di Risparmio di Alessandria. La Fondazione persegue scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, con particolare riferimento al territorio di competenza. La sede della Fondazione si trova nello storico Palazzo denominato Palatium Vetus, edificio coevo alla nascita di Alessandria, i cui lavori di ristrutturazione hanno permesso di riportare alla luce l’antico Broletto e numerosi

affreschi di epoca medievale.