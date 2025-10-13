Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Teatro

Comune di Alessandria e ‘Piemonte dal Vivo’: ecco la stagione teatrale ’25-’26 in 3 teatri

DiRaimondo Bovone

Ott 13, 2025 , , , ,
La presentazione in Comune

Il Comune di Alessandria, con la Fondazione Piemonte dal Vivo, in collaborazione con ASM Costruire Insieme e Alexala, presentano la nuova Stagione Teatrale comunale con un cartellone che intreccia grandi classici e nuove produzioni, arricchito da un’attenzione particolare alla danza contemporanea con la rassegna We Speak Dance e al teatro accessibile grazie al progetto Teatro No Limits, che rende fruibili gli spettacoli anche a persone non vedenti e ipovedenti attraverso le audio-descrizioni.
Il cartellone prevede 10 spettacoli di prosa, 6 spettacoli per la scuole (al mattino), 3 spettacoli per famiglie (domenica pomeriggio), il laboratorio ‘Teatro in carcere’ (Casa Cricondariale Don Soria) e il progetto Podcast, i cui testi introduttivi di Brunello Vescovi sono pubblicati sul sito di ASM Costruire Insieme: https://www.asmcostruireinsieme.it/ascoltale-i-podcast-sulla-stagione-teatrale-di-alessandria-2025-26/

INFO BIGLIETTERIA – Gli abbonamenti sono già in vendita, i biglietti singoli lo saranno dal 27 ottobre 2025 presso la biglietteria del Teatro Alessandrino e online su www.teatroalessandrino.it e www.ticketone.it.
Biglietteria Teatro San Francesco: www.teatrostregatti.it – Tel. 339-358 4518.
Biglietteria Teatro Ambra: info presso la sede.

L’ingresso del Teatro Alessandrino

La stagione si apre giovedì 13 novembre 2025 alle ore 21, al Teatro Alessandrino, con L’Uomo, la Bestia e la Virtù di Luigi Pirandello, nell’adattamento e regia di Roberto Valerio. In scena Vanessa Gravina, Max Malatesta, Nicola Rignanese, Franca Penone, Massimo Grigò, Franca Penone, Lorenzo Prestipino e Mario Valiani con una rilettura in chiave attuale della celebre commedia pirandelliana.

LE PAROLE – Così il sindaco di Alessandria Giorgio Abonante: “La stagione di prosa del Comune di Alessandria e di Piemonte dal Vivo giunge al 5° anno, con programmazione di alta qualità e lavoro con le scuole che includerà anche i nidi. Ringrazio Piemonte dal Vivo, le compagnie teatrali di Alessandria, le scuole e tutti coloro che rendono possibile questo percorso”.
Così Matteo Negrin, direttore di Piemonte dal Vivo: “La programmazione nasce dal desiderio di connettere territori, comunità e linguaggi artistici, valorizzando il dialogo tra tradizione e contemporaneità. È grazie alla collaborazione con le istituzioni del territorio che possiamo costruire un’offerta culturale solida, radicata nei luoghi e proiettata verso il futuro».

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Viaggiando

Alessandria, lavori e interruzioni in città

Ott 13, 2025 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Politica

Elezioni Regionali in Toscana: affluenza al 35% alle 23 di domenica

Ott 13, 2025
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Lunedì 13 ottobre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ott 12, 2025 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Teatro

Comune di Alessandria e ‘Piemonte dal Vivo’: ecco la stagione teatrale ’25-’26 in 3 teatri

Ott 13, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Viaggiando

Alessandria, lavori e interruzioni in città

Ott 13, 2025 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Politica

Elezioni Regionali in Toscana: affluenza al 35% alle 23 di domenica

Ott 13, 2025
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Lunedì 13 ottobre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ott 12, 2025 Raimondo Bovone
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x