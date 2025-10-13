Comune di Alessandria e ‘Piemonte dal Vivo’: ecco la stagione teatrale ’25-’26 in 3 teatri

Il Comune di Alessandria, con la Fondazione Piemonte dal Vivo, in collaborazione con ASM Costruire Insieme e Alexala, presentano la nuova Stagione Teatrale comunale con un cartellone che intreccia grandi classici e nuove produzioni, arricchito da un’attenzione particolare alla danza contemporanea con la rassegna We Speak Dance e al teatro accessibile grazie al progetto Teatro No Limits, che rende fruibili gli spettacoli anche a persone non vedenti e ipovedenti attraverso le audio-descrizioni.

Il cartellone prevede 10 spettacoli di prosa, 6 spettacoli per la scuole (al mattino), 3 spettacoli per famiglie (domenica pomeriggio), il laboratorio ‘Teatro in carcere’ (Casa Cricondariale Don Soria) e il progetto Podcast, i cui testi introduttivi di Brunello Vescovi sono pubblicati sul sito di ASM Costruire Insieme: https://www.asmcostruireinsieme.it/ascoltale-i-podcast-sulla-stagione-teatrale-di-alessandria-2025-26/

INFO BIGLIETTERIA – Gli abbonamenti sono già in vendita, i biglietti singoli lo saranno dal 27 ottobre 2025 presso la biglietteria del Teatro Alessandrino e online su www.teatroalessandrino.it e www.ticketone.it.

Biglietteria Teatro San Francesco: www.teatrostregatti.it – Tel. 339-358 4518.

Biglietteria Teatro Ambra: info presso la sede.

L’ingresso del Teatro Alessandrino

La stagione si apre giovedì 13 novembre 2025 alle ore 21, al Teatro Alessandrino, con L’Uomo, la Bestia e la Virtù di Luigi Pirandello, nell’adattamento e regia di Roberto Valerio. In scena Vanessa Gravina, Max Malatesta, Nicola Rignanese, Franca Penone, Massimo Grigò, Franca Penone, Lorenzo Prestipino e Mario Valiani con una rilettura in chiave attuale della celebre commedia pirandelliana.

LE PAROLE – Così il sindaco di Alessandria Giorgio Abonante: “La stagione di prosa del Comune di Alessandria e di Piemonte dal Vivo giunge al 5° anno, con programmazione di alta qualità e lavoro con le scuole che includerà anche i nidi. Ringrazio Piemonte dal Vivo, le compagnie teatrali di Alessandria, le scuole e tutti coloro che rendono possibile questo percorso”.

Così Matteo Negrin, direttore di Piemonte dal Vivo: “La programmazione nasce dal desiderio di connettere territori, comunità e linguaggi artistici, valorizzando il dialogo tra tradizione e contemporaneità. È grazie alla collaborazione con le istituzioni del territorio che possiamo costruire un’offerta culturale solida, radicata nei luoghi e proiettata verso il futuro».