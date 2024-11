Asili nido, orari prolungati a parità di tariffa: adesione di 68 Comuni in Piemonte, 13 in provincia

L’assessorato a Istruzione e merito della Regione Piemonte ha destinato più 1.058.820 euro a 68 Comuni per attivare il prolungamento dell’orario di apertura in 90 asili nido comunali, mantenendo invariate le tariffe per le famiglie. La misura, fortemente voluta dall’assessore all’Istruzione e Merito Elena Chiorino, è pensata per venire incontro agli amministratori e per dare un supporto alle famiglie, incentivando l’occupazione femminile e la natalità.

I Comuni potranno scegliere se prolungare l’orario settimanale, oppure aggiungere il sabato mattina o aprire durante le vacanze natalizie o le pause didattiche, venendo incontro alle esigenze delle famiglie. Il prolungamento va attuato fino al 31 luglio 2025.

La diffusione nelle province

I 68 Comuni beneficiari sono divisi così: Torino 25, Alessandria 13, Asti 6, Biella 4, Cuneo 7, Novara 9, Verbania 2, Vercelli 2.

In provincia di Alessandria sono RIVALTA BORMIDA (€ 15.540), VALENZA (€ 10.080), SOLERO (€ 11.200), MURISENGO (€ 5.880), FUBINE (€ 2.100), ALICE BEL COLLE (€ 5.320), VISONE (€ 5.040), NOVI LIGURE (€ 21.000), TORTONA (€ 12.460), CASSINE (€ 17.640), CASALE MONFERRATO (€ 34.440), BISTAGNO (€ 5.600), ACQUI TERME (€ 14.840).

In provincia di Asti troviamo MONASTERO BORMIDA (€ 11.200), MONALE (€ 18.284, COCCONATO (€ 18.220, CASTAGNOLE LANZE (€ 36.528, TIGLIOLE (€ 17.140), CASTELL’ALFERO (€ 13.500).