Alessandria: realizzazione corsie ciclabili e “case avanzate” fino al 2 dicembre, il programma

In alcune vie cittadine sono iniziati ieri gli interventi per la realizzazione di corsie ciclabili e “case avanzate”, quegli spazi esclusivamente pensati per biciclette e monopattini, per potersi fermare in sicurezza, in posizione avanzata rispetto agli altri veicoli. I lavori dureranno fino al 2 dicembre e quindi sarà previsto il divieto di fermata con rimozione forzata, dalle 6 fino a fine lavori, nelle seguenti giornate e nei seguenti tratti:

14 novembre 2023

Lungo Tanaro Magenta, nel tratto compreso tra via Poligonia e viale Teresa Michel, ambo i lati

via Maggioli, nel tratto compresi tra via Campi e la passeggiata Marco Bocchio (sottopasso)

via Campi, ambo i lati

16 novembre 2023

via Maria Bensi, nel tratto compreso tra via della Moisa e via Paolo Sacco, lato destro analogo senso di marcia

via Bonardi, nel tratto compreso tra via Maria Bensi e corso Carlo Marx, lato destro analogo senso di marcia

17 novembre 2023

via Maria Bensi, nel tratto compreso tra via Paolo Sacco e via della Moisa, lato destro analogo senso di marcia

via Bonardi, nel tratto compreso tra corso Carlo Marx e via Maria Bensi, lato destro analogo senso di marcia

20 novembre 2023

via Maria Bensi, nel tratto compreso tra via Paolo Sacco e via Casalcermelli, lato destro analogo senso di marcia

via Don Orione, nel tratto compreso tra corso IV Novembre a via San Giovanni Bosco, lato destro analogo senso di marcia

viale Massobrio, nel tratto compreso tra la rotatoria con via Boves all’intersezione con via Monteverde

21 novembre 2023

via Maria Bensi, nel tratto compreso tra via Casalcermelli e via Paolo Sacco, lato destro analogo senso di marcia

via Don Orione, nel tratto compreso tra via San Giovanni Bosco e corso IV Novembre, lato destro analogo senso di marcia

viale Massobrio, nel tratto compreso tra la rotatoria con via Boves all’ intersezione con via Monteverde

22 novembre 2023

via XX Settembre, nel tratto compreso tra piazza Mentana e corso Borsalino, lato destro analogo senso di marcia

spalto Gamondio, nel tratto compreso tra corso IV Novembre e via Marengo, lato destro analogo senso di marcia

23 novembre 2023

via XX Settembre, nel tratto compreso tra corso Borsalino e piazza Mentana, lato destro analogo senso di marcia

spalto Gamondio, nel tratto compreso tra via Marengo e corso IV Novembre, lato destro analogo senso di marcia

24 novembre 2023

spalto Marengo, nel tratto compreso tra via Monteverde e viale Milite Ignoto, lato destro analogo senso di marcia

via Marengo, nel tratto compreso tra spalto Marengo e corso La Marmora, lato destro analogo senso di marcia

27 novembre 2023

spalto Marengo, nel tratto compreso tra viale Milite Ignoto e via Monteverde, lato destro analogo senso di marcia

via Marengo, nel tratto compreso tra corso La Marmora e spalto Marengo, lato destro analogo senso di marcia

28 novembre 2023

corso Borsalino, nel tratto compreso tra spalto Gamondio e la rotatoria cavalcavia Brigate Ravenna, lato destro analogo senso di marcia

29 novembre 2023

corso Borsalino, nel tratto compreso tra la rotatoria cavalcavia Brigate Ravenna e spalto Gamondio, lato destro analogo senso di marcia

30 novembre 2023

spalto Marengo, nel tratto compreso tra via Marengo e viale Massobrio, lato destro analogo senso di marcia

1° dicembre 2023

spalto Marengo, nel tratto compreso tra viale Massobrio e via Marengo, lato destro analogo senso di marcia

2 dicembre 2023

via 1821, nel tratto compreso tra via Claro e corso La Marmora, lato destro analogo senso di marcia

corso Cento Cannoni, nel tratto compreso tra corso La Marmora e spalto Gamondio, lato destro analogo senso di marcia.