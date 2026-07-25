Musicoterapia: Ospedale di Alessandria premiato al Congresso Mondiale di Bologna

L’esperienza alessandrina nell’ambito della musicoterapia applicata ai percorsi di cura è stata tra i protagonisti del 18° Congresso Mondiale di Musicoterapia, ospitato a Bologna dal 7 al 12 luglio, che ha riunito circa 1.400 professionisti provenienti da tutto il mondo.

Un appuntamento di particolare rilievo anche per Alessandria, perché il ruolo di Congress Organizer per conto del World Federation of Music Therapy è stato ricoperto dalla prof.ssa Mariagrazia Baroni, docente di Musicoterapia del Conservatorio “Antonio Vivaldi”, insignita del titolo di Bologna Ambassador 2026. Da anni la Prof.ssa Baroni collabora attivamente con la prof.ssa Marzia Zingarelli, referente per la Musicoterapia del Vivaldi e delegato per DSA e disabilità, per lo studio Impact e per numerose iniziative di formazione e ricerca presso l’IRCCS Ospedale-Universitario di Alessandria, contribuendo a posizionare l’Azienda come punto di riferimento internazionale nella ricerca musicoterapica applicata alla salute.

Tra i protagonisti del congresso anche la dott.ssa Anna Guido, musico-terapeuta formatasi presso il Conservatorio “Vivaldi” che ha collaborato con l’IRCCS AOU AL e oggi dottoranda, premiata per il progetto dedicato alla maternità con il riconoscimento come miglior poster nella giornata di presentazione. Un risultato che valorizza il lavoro sviluppato attorno alla musicoterapia perinatale e al sostegno della relazione madre-bambino.

Il progetto si inserisce nel percorso avviato all’IRCCS AOU AL sui temi della salute mentale perinatale in collaborazione con il Conservatorio Vivaldi e con il Centro Studi Cura e Comunità per le Medical Humanities del DAIRI. Tra le esperienze richiamate vi sono l’intervento di musicoterapia prenatale “Suoni Tondi”, che mira a sostenere la relazione madre-bambino già durante la gestazione attraverso l’uso consapevole della voce e del canto, sviluppato dalla dott.ssa Selena Bricco, e il progetto “Music and Motherhood”, già attivo presso l’AOU AL e coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità, che utilizza il canto di gruppo per il trattamento della depressione post-partum.



