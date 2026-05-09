Solidal per la Ricerca: ricevuti 1.500 euro da ‘Fuga di Sapori’ per le Medical Humanities

Un aperitivo che diventa un gesto concreto di sostegno alla ricerca: giovedì 30 aprile, presso il Bistrò Fuga di Sapori in piazza Don Soria ad Alessandria, si è svolta la consegna dei fondi raccolti nel corso dell’ultimo anno a favore di Solidal per la Ricerca. Nel corso dell’iniziativa è stato consegnato un assegno del valore di 1.500 euro, frutto proprio della partnership e dei “piatti della ricerca” proposti nel mese di novembre in occasione della Settimana della Ricerca,

Grazie alla collaborazione consolidata con la cooperativa ‘Idee in Fuga’, per ogni crema spalmabile “La Brigantella”, una quota viene destinata a sostegno delle attività del Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI) dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria, diretto dal Commissario straordinario per la procedura di riconoscimento IRCCS Antonio Maconi, con particolare attenzione ai progetti del Centro Studi Cura e Comunità per le Medical Humanities.

Per tutto il 2026 sarà possibile continuare a sostenere la ricerca attraverso l’acquisto solidale del prodotto presso ‘Fuga di Sapori Bistrò’ ad Alessandria e tramite l’e-shop www.fugadisapori.it.

LE PAROLE – Così il presidente di ‘Idee in Fuga’, Carmine Falanga: “Siamo profondamente orgogliosi di contribuire agli studi sulle Medical Humanities, rimettendo al centro l’umanità, lo stesso valore che cerchiamo di restituire ogni giorno con i nostri percorsi di inclusione sociale e lavorativa. Questo assegno è il frutto del sostegno dei nostri clienti e della passione dei nostri operatori”.