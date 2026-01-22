Premio Cultura ‘Cristina Antoni’ per studenti delle superiori: poesie e dipinti da inviare entro il 26 marzo

Torna per la seconda edizione il “Premio Cultura Cristina Antoni”, nato per ricordare una figura molto amata in provincia e scomparsa prematuramente. Organizzato dall’Associazione Centro Italiano Femminile di Alessandria (presidente provinciale Rosa Mazzarello), in collaborazione con Luciano Tirelli e con la famiglia di Cristina Antoni, e con il patrocinio della Provincia di Alessandria, il Premio desidera omaggiare la figura e la memoria di Cristina Antoni, già Capo ufficio stampa della Provincia di Alessandria e già Presidente dell’Azienda Multiservizi del Comune di Alessandria Costruire Insieme-CulturAle.

Il Premio, annuale, si propone di riconoscere e premiare i giovani talenti più meritevoli della provincia di Alessandria, che si distinguono nelle diverse espressioni artistiche.

Due le categorie tematiche: Poesia e Pittura. Rivolto ai giovani nati o residenti o studenti nella provincia di Alessandria che frequentano le scuole superiori, è ad iscrizione gratuita. Ogni partecipante può iscriversi ad 1 sola categoria inviando l’elaborato fino al 26 marzo.

INFO – [email protected]

Per la categoria Poesia: L’elaborato dovrà essere inedito e scritto in lingua italiana, con libertà di stile, di metrica e di lunghezza.

Per la categoria Pittura: tela o carta – tecniche: acquarello, olio, acrilico, tempera, graffite, inchiostro, pastello, collage e miste – dimensioni massime: 100 x 100 cm.

La Giuria, composta da autori ed esperti negli ambiti di Poesia e Pittura, valuterà gli elaborati e assegnerà una borsa di studio del valore di 300 euro al migliore elaborato per ogni categoria.

La consegna dei premi avverrà in una cerimonia ad Alessandria, presso Palazzo Ghilini, giovedì 23 aprile 2026 alle ore 17.30.

Palazzo Ghilini, sede della Provincia di Alessandria