Regione Piemonte, 5.543 milioni di euro per il dissesto idrogeologico: in provincia 780.000 euro

Gen 11, 2026 , , , , , ,

Continuano gli investimenti della Regione Piemonte per la sicurezza del territorio: con un nuovo provvedimento sono stati assegnati oltre 5,5 milioni di euro a 70 Comuni piemontesi e alla Provincia di Cuneo per la realizzazione di 85 interventi grazie all’utilizzo della legge regionale n.38/78.
Le opere finanziate riguardano in particolare la messa in sicurezza della viabilità comunale, il ripristino e il consolidamento di edifici pubblici, il rafforzamento delle infrastrutture danneggiate da eventi meteorologici intensi, la realizzazione di opere di difesa idraulica, il consolidamento degli argini e alla gestione delle criticità lungo i corsi d’acqua.

IMPORTI E INTERVENTI DIVISI PER PROVINCIA – L’importo complessivo di 5.543.000 euro è così suddiviso per provincia: – Alessandria: finanziati 10 Comuni (Acqui Terme, Alluvioni, Belforte, Cassine, Olivola, Ottiglio, Ovada, Ponti, Spigno, Strevi) per 15 interventi con 780.350 euro
Asti: finanziati 11 Comuni per 12 interventi con 470.960 euro
Biella: finanziati 3 Comuni per 3 interventi con 145.000 euro
Cuneo: finanziati 12 Comuni e la Provincia per 15 interventi con 1.400.000 euro
Novara: finanziati 4 Comuni per 5 interventi con 200.000 euro
Torino: finanziati 20 Comuni per 25 interventi con 1.706.000 euro
VerbanIa: finanziati 3 Comuni per 6 interventi con 440.500 euro
Vercelli: finanziati 7 Comuni per 7 interventi con 398.000 euro

LE PAROLE – Così il presidente Cirio: “Il Piemonte è un territorio fragile dal punto di vista idrogeologico e richiede attenzione costante: investire nella prevenzione, nella sicurezza delle strade e degli edifici pubblici significa proteggere i cittadini, sostenendo concretamente i Comuni”.
Così l’assessore alla Difesa del suolo, Marco Gabusi: “Questi finanziamenti consentono di intervenire tempestivamente su situazioni di criticità, migliorando la sicurezza delle infrastrutture e riducendo il rischio per le persone. Con questo provvedimento soddisfiamo quasi tutte le richieste pervenute”.

Regione Piemonte, 5.543 milioni di euro per il dissesto idrogeologico: in provincia 780.000 euro

