Ospedale di Alessandria: eseguito un nuovo trattamento pediatrico per il diabete tipo 1

Eseguito all’Ospedaletto di Alessandria, tra i primi in Italia, un trattamento innovativo con anticorpo monoclonale per ritardare l’insorgenza del diabete mellito di tipo 1. La terapia ha previsto la somministrazione del farmaco teplizumab per 14 giorni consecutivi a una ragazzina di 14 anni con ottimi risultati: la giovane paziente, infatti, è stata monitorata costantemente al “Cesare Arrigo” durante il periodo di trattamento e ora è tornata a casa dopo aver presentato solo piccoli fastidi transitori.

Questo traguardo è stato frutto di un lavoro di squadra all’interno del team della Diabetologia Pediatrica, con le dottoresse Bracciolini e Repetto, e dell’intera Pediatria, con il coinvolgimento anche del personale infermieristico che è stato adeguatamente formato attraverso un training dedicato per la gestione dell’infusione, nonché della Farmacia dell’Ospedale di Alessandria che ha fornito tutto il materiale necessario per il trattamento.

LE PAROLE – Così la dr.ssa Giulia Bracciolini, Referente di Diabetologia Pediatrica: «Il trattamento con teplizumab, già approvato dalla FDA americana, ma non ancora dall’AIFA, in Italia è disponibile solo in uso compassionevole in pazienti selezionati. Prima di procedere, abbiamo infatti dovuto ottenere l’approvazione del Comitato Etico e della Direzione aziendale».

Spiega Enrico Felici, primario di Pediatria: «Si tratta di una nuova frontiera nel contrasto al diabete tipo 1, in particolare nei soggetti con familiarità e positività agli auto-anticorpi, come in questo caso. L’obiettivo è rallentare la risposta autoimmune dell’organismo, preservando più a lungo le cellule beta del pancreas, che producono insulina, e ritardando l’inizio della dipendenza dall’insulina stessa».