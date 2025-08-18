Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Salute & Scienza

Ospedale di Alessandria: eseguito un nuovo trattamento pediatrico per il diabete tipo 1

DiRaimondo Bovone

Ago 18, 2025 , , , , , ,
Le dottoresse Bracciolini e Repetto

Eseguito all’Ospedaletto di Alessandria, tra i primi in Italia, un trattamento innovativo con anticorpo monoclonale per ritardare l’insorgenza del diabete mellito di tipo 1. La terapia ha previsto la somministrazione del farmaco teplizumab per 14 giorni consecutivi a una ragazzina di 14 anni con ottimi risultati: la giovane paziente, infatti, è stata monitorata costantemente al “Cesare Arrigo” durante il periodo di trattamento e ora è tornata a casa dopo aver presentato solo piccoli fastidi transitori.

Questo traguardo è stato frutto di un lavoro di squadra all’interno del team della Diabetologia Pediatrica, con le dottoresse Bracciolini e Repetto, e dell’intera Pediatria, con il coinvolgimento anche del personale infermieristico che è stato adeguatamente formato attraverso un training dedicato per la gestione dell’infusione, nonché della Farmacia dell’Ospedale di Alessandria che ha fornito tutto il materiale necessario per il trattamento.

LE PAROLE – Così la dr.ssa Giulia Bracciolini, Referente di Diabetologia Pediatrica: «Il trattamento con teplizumab, già approvato dalla FDA americana, ma non ancora dall’AIFA, in Italia è disponibile solo in uso compassionevole in pazienti selezionati. Prima di procedere, abbiamo infatti dovuto ottenere l’approvazione del Comitato Etico e della Direzione aziendale».
Spiega Enrico Felici, primario di Pediatria: «Si tratta di una nuova frontiera nel contrasto al diabete tipo 1, in particolare nei soggetti con familiarità e positività agli auto-anticorpi, come in questo caso. L’obiettivo è rallentare la risposta autoimmune dell’organismo, preservando più a lungo le cellule beta del pancreas, che producono insulina, e ritardando l’inizio della dipendenza dall’insulina stessa».

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Viaggiando

Alessandria, i lavori estivi sulle strade di città e sobborghi

Ago 18, 2025 Raimondo Bovone
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Lunedì 18 agosto: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ago 17, 2025 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Politica

Ucraina, Zelensky: “Putin fermi le uccisioni, serve un negoziato reale”

Ago 17, 2025
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Salute & Scienza

Ospedale di Alessandria: eseguito un nuovo trattamento pediatrico per il diabete tipo 1

Ago 18, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Viaggiando

Alessandria, i lavori estivi sulle strade di città e sobborghi

Ago 18, 2025 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Milan, Pisa e Parma avanti in Coppa, colpo Frosinone a Monza

Ago 18, 2025
TOP NEWS

Jasmine Paolini in finale a Cincinnati, Kudermetova ko

Ago 18, 2025
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x