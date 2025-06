Degrado sociale a Viguzzolo: un cane trovato morto, sequestrati altri animali

Rifiuti e sporcizia di ogni genere in ogni angolo della casa, il corpo di un cane morto da tempo, chiuso in una borsa; 7 gatti, di cui 5 cuccioli sotto i 2 mesi, e 3 galline nascoste tra i rifiuti. Questo è il bilancio di un triste sopralluogo effettuato presso un’abitazione privata a Viguzzolo dalle Guardie Zoofile dell’OIPA di Alessandria, intervenute a seguito di una segnalazione.

Una situazione di estremo degrado, incuria e abbandono, che ha per protagonista una donna sola, che viveva tra cumuli di immondizia e oggetti abbandonati. Con lei diversi gatti costretti in una situazione igienico-sanitaria inaccettabile, un cane morto da tempo, senza che la donna sia stata in grado di motivarne il decesso e, in un locale adiacente, 3 galline abbandonate tra i rifiuti.

A fronte di tale situazione i servizi sociali, intervenuti con sindaco, vicesindaco, Carabinieri, ASL Veterinaria e Vigili del Fuoco, hanno disposto l’allontanamento della donna, mentre l’immobile è stato dichiarato inagibile. Gli animali sono stati sottoposti a sequestro e verrà predisposta un’autopsia per accertare le cause della morte del cane.

LE PAROLE – Così Cristina Destro, coordinatrice Guardie Zoofile dell’OIPA di Alessandria: “Una situazione di grave disagio sociale, dov’erano coinvolti gli animali e la persona residente, che ha mostrato evidenti difficoltà. In casi come questi è fondamentale un intervento mirato per tutelare sia gli animali che le persone fragili”.

L’OIPA ricorda che chiunque venga a conoscenza di situazioni simili, può segnalarle alle Guardie Zoofile OIPA tramite l’apposito form o alle autorità competenti.