CIA: per sapere di più su alcool e guida, una riunione con la Polstrada a Roccagrimalda

Si è svolta settimana scorsa, nell’Agriturismo Val del Prato di Emiliano Facchino, a Rocca Grimalda, la riunione CIA di Turismo Verde, l’associazione che rappresenta le attività agrituristiche. Un incontro molto importante, coordinato e condotto dalla referente di settore Luisa Bo, per informare gli associati sulle novità legislative e gli argomenti di attualità, come l’aggiornamento del fascicolo aziendale, la corretta gestione degli acquisti, le procedure di apertura piscine, la procedura legionella, le disposizioni in materia di sicurezza con l’introduzione del CIN, il Codice della Strada che preoccupa i clienti degli agriturismi.

Ma il clou dell’evento è stata la presenza della Polizia Stradale di Alessandria, invitata da CIA Alessandria per fare chiarezza sul consumo di vino e la sicurezza alla guida. L’Ispettore Mariano Albertoni, con 2 agenti, ha illustrato i principali aspetti dell’assunzione di sostanze alcoliche e la guida dei mezzi, evidenziando che non esiste un nuovo Codice della Strada, ma solo una legge-delega del pacchetto di modifiche con mandato di riscrivere il Codice.

L’obiettivo è aumentare la consapevolezza e diminuire il rischio, alla luce delle 3.000 vittime e degli oltre 230.000 feriti l’anno causati degli incidenti stradali. Con una dimostrazione pratica di alcol-test, è stato spiegato che il limite legislativo consiste nella guida dei veicoli in relazione all’alterazione delle funzioni del cervello e delle attività psicomotorie, necessarie per la sicurezza. L’Ispettore ha illustrato i valori di alcolemia, la differenza di genere nella risposta all’assunzione di sostanze alcoliche, le conseguenze della pluri-assunzione di unità alcoliche e le sanzioni previste dalla normativa del Codice della Strada.

Al termine, sono state fatte delle rilevazioni volontarie alcool-test sui partecipanti, prima e dopo la cena, per mostrare lo scostamento dei valori. I primi a sottoporsi al test sono stati i dirigenti CIA presenti all’incontro, che ringraziano la Polstrada e il Comandante Luciana Giorgi per la disponibilità e il servizio svolto per gli associati CIA. Un incontro analogo sarà svolto sul territorio astigiano per facilitare la partecipazione degli imprenditori agricoli con la Polizia Stradale di Asti.