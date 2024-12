Ospedale di Alessandria: da oggi in vigore il nuovo tariffario delle prestazioni

A partire da oggi, lunedì 30 dicembre 2024, entra in vigore il nuovo tariffario (‘nomenclatore’) delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e protesica. Questo importante aggiornamento rappresenta un passo avanti fondamentale per garantire la piena applicazione dei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Grazie al “Decreto tariffe”, sarà possibile superare le disuguaglianze sul territorio nazionale, permettendo a tutti i cittadini di accedere a prestazioni sanitarie che riflettono le più recenti innovazioni medico-scientifiche.

Dal oggi dunque tutte le prescrizioni mediche saranno emesse con i nuovi codici e le nuove descrizioni previsti dal tariffario aggiornato. Le prescrizioni emesse prima del 30 dicembre resteranno valide e potranno essere utilizzate entro i termini ordinari di validità (60 giorni per le prime visite, 180 giorni per controlli e prestazioni). Le prenotazioni già effettuate per date successive al 29 dicembre 2024 e per tutto il 2025 continueranno ad essere erogate con i codici precedenti.



Il nuovo tariffario comporterà variazioni negli importi, con alcune prestazioni che saranno aumentate, mentre altre saranno ridotte. Durante la fase iniziale, potrebbero verificarsi disagi, in particolare per le prenotazioni effettuate con le cosiddette “Ricette rosse” non dematerializzate, che rappresenteranno una quota residuale.

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria ha adottato una serie di misure per ridurre al minimo eventuali rallentamenti nelle fasi di prenotazione e accettazione e si scusa per eventuali disagi che dovessero verificarsi in questo periodo di transizione.

INFO – Consultare il sito ufficiale www.ospedale.al.it o contattare i punti informativi dell’Azienda.