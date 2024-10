‘Volontariato in carcere’ a Torino: ‘Asili Notturni’ racconta l’esperienza alessandrina

L’impegno dei volontari degli Asili Notturni di Alessandria è stato presentato in settimana a Torino in occasione dell’incontro sul tema “Volontariato in carcere” a cui ha partecipato Pier Giuseppe Rossi, responsabile della sede alessandrina dell’Associazione che offre cure dentistiche e oculistiche gratuite alle persone più bisognose. L’occasione è stata fornita dalla tavola rotonda organizzata a Palazzo Barolo, nel quarto incontro del ciclo di conferenze promosso dall’Opera Barolo nell’ambito delle iniziative per il 160° anniversario della morte della venerabile marchesa Giulia Falletti di Barolo che, visitando le carceri femminili fatiscenti del suo tempo, nel 1821 presentò al Governo di allora una dettagliata relazione sulla disumana situazione delle galere cittadine . Si è parlato delle problematiche che affliggono il sistema carcerario italiano: dal sovraffollamento ai suicidi, dalla burocrazia al la rete di relazioni con la società civile.

Così Pier Giuseppe Rossi: “Siamo molto soddisfatti dell’interesse suscitato dalla positiva esperienza degli Asili Notturni di Alessandria che collaborano con l’ Associazione ‘Betel’, da oltre 30 anni attiva a favore dei reclusi ospiti della Casa Circondariale e della Casa di Reclusione , nonché di coloro che godono di misure alternative alla detenzione. Asili Notturni e BETEL hanno infatti sottoscritto un accordo che permette ai detenuti indigenti di ricevere servizi dentistici e oculistici gratuiti. Un ottimo esempio di collaborazione che permette a tante persone che vivono in condizioni di povertà di usufruire di cure mediche gratuite contribuendo a tutelarne la salute e la dignità umana”.