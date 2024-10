Tutto è pronto per la “Festa del Cristo” edizione 2024. Molte le novità per la patronale che partirà il 3 ottobre per terminare il 13 ottobre con la Fiera. Un’edizione che ha scelto come slogan “Il quartiere che vorrei” che riflette lo spirito che caratterizza il Quartiere Cristo e sarà come sempre l’occasione per celebrare le tradizioni, la cultura e il commercio locale.

Incontri, mostre, musica, sport, valorizzazione del territorio, spazi dedicati ai più piccoli, tanto shopping e il Luna Park in piazza Ceriana per tutto il periodo della Festa Patronale: tanto divertimento per tutte le età.

Si parte il 3 ottobre con il progetto artistico “Un Murales per il Franzini” della scuola dell’infanzia Franzini per proseguire con la Mostra Fotografica sul Quartiere e poi 10 giorni ricchi di eventi. Tra gli ospiti, nello stand delle Ferrari, Alberto Marco Petrini, ex pilota ufficiale del Team Aston Martin Italia e commentatore di Eurosport, con il quale si parlerà di Wec e gare Endurance.

Il programma è condiviso con le associazioni del Territorio della Sud, Associazione Attività e Commercio Quartiere Cristo, Associazione Alessandria Sud, A Tutta Zampa, il Grigi Club Ciccio Marescalco, la Soms, Centro incontro Cristo, le scuole e le parrocchie del Quartiere, Comune di Alessandria.