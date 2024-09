Regione Piemonte ha da tempo attivato il tavolo permanente sull’ex Ilva, nella consapevolezza che fosse prioritario e indispensabile tutelare l’occupazione, i posti di lavoro dei dipendenti di Acciaierie d’Italia e di tutto l’indotto, oltre alle famiglie legate a questa realtà. Dopo l’accordo sulla Cassa Integrazione, auspichiamo che le manifestazioni di interesse possano portare a una vera e propria ripartenza per un settore strategico per il Piemonte e per la Nazione,

hanno concluso Cirio e Chiorino.