Doppio appuntamento, a Cuneo (15.30) e ad Alessandria (18.30), per l’assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi: “Saremo ad Alessandria e Cuneo, con i vertici delle Aziende ospedaliere, per incontrare i sindaci del territorio e rassicurarli in merito alla costruzione dei nuovi ospedali, anche alla luce di alcune indiscrezioni giornalistiche. Vogliamo da subito rassicurare che sulla costruzione dei nuovi ospedali di Alessandria e Cuneo siamo alle fasi conclusive di un procedimento complesso: quindi nessun ritardo, siamo al lavoro per garantire la scelta migliore”.

In questi giorni sono in corso le valutazioni finali che si concluderanno in tempi brevi. Come previsto dalle norme, infatti, si sta concludendo l’esame delle proposte Partenariato Pubblico–Privato (PPP) per valutarne la pubblica utilità. Con la tutela di un “paracadute” di circa 400 milioni di euro aggiuntivi di fondi Inail, per fronteggiare l’incremento del costi intervenuti, garantendo così la realizzabilità tecnica di tutti i nuovi ospedali.

Ancora Riboldi: “Non ci saranno passi indietro nella realizzazione dei due nuovi ospedali, perché è ferma volontà della Regione Piemonte dare ai cittadini dell’alessandrino e del cuneese due nuove strutture all’avanguardia. L’importante incremento di fondi Inail ci garantisce la possibilità di sostenere tutte le operazioni e di avere le spalle coperte, qualora i Ppp non andassero a buon fine“.