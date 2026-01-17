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Pedo-pornografia: arrestati 17 membri di una rete transnazionale

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Set 17, 2026


ROMA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato, nell’ambito di una attività investigativa di contrasto alla pedopornografia online, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, ha smantellato una organizzazione criminale transnazionale. Le indagini sono state avviate nel 2024 a seguito delle informazioni condivise, nell’ambito della cooperazione internazionale, dall’Agenzia statunitense Homeland Security Investigations (Hsi) relative alla presenza su Telegram di un gruppo privato denominato New Saga, dedito alla diffusione di materiale pedopornografico.
lcr/mrv

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