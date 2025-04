Ospedale di Alessandria: a marzo vinto un premio al Congresso Internazionale CORA 2025

Dal 6 all’8 marzo scorsi, Venezia ha ospitato l’8° Congresso Internazionale sulle Controversie in Reumatologia e Autoimmunità (CORA 2025), un evento di rilievo internazionale che riunisce esperti nel campo delle malattie autoimmuni e reumatologiche. In questa prestigiosa cornice, la dott.ssa Maria Cristina Sacchi, della SC Laboratorio Analisi dell’AOU AL diretta dalla dott.ssa Maria Matilde Ciriello, si è aggiudicata il premio per la miglior presentazione orale con il poster “Atypical Anti-SAE-1. Autoantibody Manifestation with sprint hemorrhages, as onset, and related to urothelial cancer”.

Lo studio, condotto dal dott. Alessandro Biglia della SC Medicina Interna, diretta dal Prof. Luigi Castello, descrive un caso clinico raro che potrebbe ampliare le conoscenze sulle manifestazioni atipiche delle malattie autoimmuni e sulla loro associazione con patologie oncologiche. Il lavoro si è focalizzato sulla correlazione tra la presenza di autoanticorpi anti-SAE-1 e un carcinoma uroteliale di alto grado, diagnosticato in una paziente di 50 anni dopo un iter diagnostico approfondito. La particolarità del caso risiede nell’insolito esordio clinico, caratterizzato da emorragie a scheggia subungueali e acrocianosi, segnali non tipicamente associati a questa patologia. Dopo l’enucleazione del carcinoma, tali manifestazioni sono completamente regredite.

Questa ricerca, senza precedenti in letteratura scientifica, potrebbe dare nuove indicazioni per la diagnosi precoce di tumori. Spiegano la dott.ssa Sacchi e il dott. Biglia: «Il nostro studio evidenzia l’importanza di un approccio multidisciplinare per riconoscere segnali clinici apparentemente minori, ma potenzialmente rilevanti per la diagnosi precoce di patologie oncologiche».