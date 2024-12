Il dr. Antonio Maconi nominato Commissario Straordinario dell’IRCCS Alessandria

Antonio Maconi è stato nominato commissario straordinario alla procedura per il riconoscimento dell’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria “SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” di Alessandria.

La Giunta regionale lo ha deliberato la scorsa settimana.

Il commissario dovrà assicurare la sinergia tra l’AOU di Alessandria, l’ASL di Alessandria con la sede di Casale Monferrato, l’Università degli studi del Piemonte Orientale, la Regione Piemonte e la Direzione Sanità, oltre a monitorare il processo di completamento della procedura di riconoscimento, interfacciandosi anche con gli uffici centrali competenti.

Così l’assessore regionale alla Sanità, Federico Riboldi: “Il direttore del DAIRI è sicuramente la figura più adatta a portare a termine il percorso. Il 1° per un ospedale pubblico piemontese, visto l’IRCCS già esistente, Candiolo, è privato.. Un percorso che Antonio avviò 3 anni fa con lungimiranza, seguendolo in prima persona, e che ora deve essere chiuso in tempi brevi per certificare una delle eccellenze della sanità regionale, quella sviluppata nelle sedi del DAIRI di Alessandria e Casale Monferrato”.

Così il direttore del DAIRI, dr. Antonio Maconi, che ha accettato l’incarico: “È una scelta significativa. L’ospedale deve darsi una dimensione nuova, dopo la trasformazione in Azienda universitaria. Ora bisogna fare questo percorso con convinzione, con tutte le azioni rivolte all’obiettivo. Concludere l’iter vorrebbe dire migliorare l’ospedale e le cure ai pazienti”.