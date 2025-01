Confagricoltura: una tonnellata di solidarietà contro la violenza sulle donne

Ammonta a circa una tonnellata il peso complessivo delle clementine che Confagricoltura Donna Piemonte, con Confagricoltura donna Alessandria, Confagricoltura Alessandria e la collaborazione di Soroptimist International e Fidapa, hanno distribuito sul territorio della provincia di Alessandria per sostenere il centro antiviolenza me.dea, raccogliendo la somma di 5.847 euro. L’assegno simbolico è stato consegnato a Carlotta Sartorio (me.dea) dalla presidente Michela Marenco.

Le clementine, in buona parte offerte dagli agricoltori di Confagricoltura Napitina e Cooperativa Coab, sono simbolo della lotta contro la violenza, a ricordo della tragedia di cui fu vittima Fabiana Luzzi, giovane studentessa di Corigliano Calabro accoltellata e bruciata ancora viva dall’ex fidanzato in un agrumeto della piana di Sibari nel 2013.

Le Clementine antiviolenza sono state distribuite in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre in tre diverse piazze: Acqui Terme (gazebo in corso Italia, Novi Ligure (piazza Dellepiane) e Tortona (match di basket femminile A1), oppure su prenotazione presso gli uffici di Confagricoltura Alessandria.