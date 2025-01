ACLI: la proposta di lavoro durante la pensione

Cosa succede a chi, nel 2024, è andato in pensione di vecchiaia e ha ricevuto una proposta di assunzione come lavoratore dipendente? La pensione di vecchiaia è cumulabile con una nuova attività lavorativa, e ciò vale per il lavoro dipendente, autonomo o da collaborazione. La cessazione dell’attività lavorativa è richiesta solo al momento del pensionamento, ad eccezione dei lavoratori autonomi che possono continuare la propria attività anche dopo il pensionamento.



Ci sono 2 aspetti da considerare se si riprendere a lavorare: 1) aliquota Irpef – il reddito da lavoro si somma a quello della pensione e potrebbe variare lo scaglione fiscale. 2) supplemento di pensione – una nuova attività lavorativa comporterà il versamento di ulteriori contributi. Per ottenere il supplemento bisogna fare domanda in un periodo compreso tra i 2 e i 5 anni dalla data del pensionamento. Non è previsto un periodo minimo o massimo di lavoro dopo la pensione.

Sede Provinciale di ALESSANDRIA – Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria Tel. 0131/25.10.91

Segretariato Sociale di ACQUI TERME – Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme – Tel. 0131.25.10.91

Sede Zonale di CASALE MONFERRATO Piazza Tavallini, 1 -15033 Casale Monferrato – Tel. 0142/41.87.11

Segretariato Sociale di NOVI LIGURE – Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure – Tel. 0143/74.66.97

Sede Zonale di TORTONA – Via Emilia 264 -15057 Tortona – Tel. 0131/81.21.91

Segretariato Sociale di VALENZA – c/o Comunità Parrocchiale Via Pellizzari 1 – 15048 Valenza – Tel. 0131/94.34.04