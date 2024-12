Ospedale di Alessandria: i diamanti all’asta vanno a ‘Bra Servizi srl’ per 27.000 euro

Bra Servizi Srl, azienda leader nella gestione dei servizi ecologici, ha acquistato 20 diamanti certificati, per un valore complessivo di 27.000 euro, nell’ambito dell’asta pubblica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria (AOU AL). I diamanti, donati inizialmente da Paglieri all’AOU AL, sono stati messi all’asta per raccogliere fondi destinati all’acquisto di strumenti per la ricerca.

L’asta, con una base d’acquisto di 1.150 euro per diamante, ha riscosso un grande successo. Il ricavato contribuirà all’acquisto di strumenti tecnologici per le attività di ricerca, come quelle condotte quotidianamente nel Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI), fondamentali per il miglioramento delle cure e delle terapie.

LE PAROLE – Così Giuseppe Piumatti, titolare di Bra Servizi: «Siamo felici di poter contribuire concretamente alla ricerca scientifica. Questa iniziativa è un’opportunità unica per sostenere la comunità e investire nel futuro, rendendo disponibili risorse vitali per i progetti di ricerca che migliorano le vite dei pazienti e le innovazioni nel campo della medicina».