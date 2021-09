Aiuti agli agricoltori per la siccità

AIUTI AGLI AGRICOLTORI: DALLA REGIONE GASOLIO AGRICOLO A PREZZO AGEVOLATO PER CARENZA DI PIOGGE

In aiuto alle aziende agricole piemontesi che in questi mesi devono far fronte a maggiori consumi di carburante per le continue irrigazioni a causa della carenza di piogge, l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Piemonte ha stabilito per l’anno 2021 un’ ulteriore assegnazione di gasolio agricolo a prezzo agevolato.

Gli agricoltori che producono nei territori interessati dalla siccità e sulla base delle coltivazioni colpite, possono presentare domanda per l’assegnazione di un supplemento di carburante agricolo a partire dal 9 settembre e fino al 1° ottobre 2021.

Per l’assessore regionale all’Agricoltura e Cibo si tratta di un giusto e importante sostegno alle aziende agricole piemontesi che sono state messe in difficoltà dai continui cambiamenti climatici, passando dalle gelate in periodi anomali alla siccità registrata in questi mesi. Questo, oltre ai danni alle produzioni costringe un aumento di lavorazioni di emergenza che richiedono un maggior consumo di gasolio.