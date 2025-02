Agriturismi raddoppiati in Italia negli ultimi 20 anni

ROMA (ITALPRESS) – Aziende agrituristiche in salute in Italia: sono 280 in più nel 2023, e negli ultimi 20 anni il numero è raddoppiato, raggiungendo quota 26.129. La crescita maggiore si registra nelle regioni del centro e nelle isole, pressoché stabile è la dotazione delle strutture agrituristiche al nord. Si registra invece una lieve flessione al sud. Le regioni con la crescita più consistente sono la Sardegna, il Lazio e la Toscana. E’ quanto emerge da un report dell’Istat, secondo cui oltre il 53% delle strutture agrituristiche si localizza nelle aree collinari, il 31% in quelle montane e il 16% nelle aree di pianura. Le aziende agrituristiche che svolgono attività di ristorazione sono poco più di 13mila e, rispetto al 2022, sono in lieve crescita. Aumentano, nel 2023, le strutture dove è possibile praticare l’escursionismo e quelle che offrono corsi e servizi di fattoria didattica. Sono 4,5 milioni gli agrituristi, il 51% sono stranieri.

