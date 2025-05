Aeroporto di Fiumicino, inaugurato il nuovo Terminal 3

ROMA (ITALPRESS) – Nuovo look per il Terminal 3 di Fiumicino. Sono state ufficialmente inaugurate le opere realizzate per il potenziamento e la rigenerazione del T3 dell’aeroporto romano, avviate da ADR nel 2021 e realizzate con un investimento complessivo di oltre 250 milioni di euro. Il potenziamento del Terminal 3, rimasto sempre operativo, ha riguardato un’area, distribuita su tre livelli, di 41.000 metri quadrati complessivi. Sono state rinnovate 6 isole check-in con nuovi 150 banchi, mentre è stato aumentato il numero di nastri bagagli – da 9 a 14 -, con un raddoppio della lunghezza complessiva da circa 400 a 800 metri.

