Lecco: inaugurato il nuovo Ponte Manzoni, opera per la mobilità olimpica

Gen 19, 2026


LECCO (ITALPRESS) – E’ operativo il nuovo Ponte Manzoni in Lombardia, lungo la statale 36: è stata aperta al traffico l’opera, realizzata da Anas in affiancamento al ponte esistente, destinata a migliorare la circolazione tra le due sponde dell’Adda e a rendere più scorrevole il principale collegamento tra Milano e la Valtellina, anche in vista delle imminenti Olimpiadi invernali. Alla cerimonia d’inaugurazione era presente l’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme. Vi hanno preso parte il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

