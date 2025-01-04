Chieti: arrestato un biker per spaccio, sequestrati 20 kg di droga

PESCARA (ITALPRESS) – Un 41enne di Chieti, appartenente ad un noto gruppo di bikers abruzzese, è stato arrestato dalla Polizia di Stato per aver allestito un deposito di sostanze stupefacenti all’interno di un appartamento nel Comune di Spoltore. Nell’abitazione, sono stati rinvenuti quasi 20 kg di stupefacente, tra cui svariati chilogrammi di droghe sintetiche e funghi allucinogeni. L’uomo è stato fermato dagli agenti che hanno proceduto ad un controllo. Il 41enne, immediatamente prima, era stato notato acquistare, in un negozio di casalinghi, materiale che sarebbe stato probabilmente utilizzato per confezionare lo stupefacente.

(Fonte video: Polizia di Stato)