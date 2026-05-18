Attualità IN EVIDENZA Video

Mattarella ha ricevuto la direttrice Agnese Pini per il 70° anniversario de “Il Giorno”

Di

Mag 18, 2026
ROMA (ITALPRESS) – In occasione del 70° anniversario de “Il Giorno” il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto la direttrice Agnese Pini, il presidente di Lmdv Capital ed Editoriale Nazionale, Leonardo Maria Del Vecchio, Gabriele Benedetto e il presidente della Federazione Italiana Editori Giornali – Fieg, Andrea Leopoldo Riffeser Monti. Al termine dell’udienza è stata donata al presidente Mattarella la prima copia del quotidiano.ads/mca2
(Fonte video: Quirinale)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Camorra, blitz contro gruppo dei “Panzarottari”: 26 misure cautelari ad Afragola

Mag 19, 2026
Attualità Cronaca Video

Siena: denunciati 13 minorenni per propaganda di idee fondate su odio razziale

Mag 19, 2026
Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Dalla Regione 8,8 milioni di euro per 69 Comuni della provincia di Alessandria

Mag 19, 2026 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Camorra, blitz contro gruppo dei “Panzarottari”: 26 misure cautelari ad Afragola

Mag 19, 2026
Attualità Cronaca Video

Siena: denunciati 13 minorenni per propaganda di idee fondate su odio razziale

Mag 19, 2026
Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Dalla Regione 8,8 milioni di euro per 69 Comuni della provincia di Alessandria

Mag 19, 2026 Raimondo Bovone
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Martedì 19 maggio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Mag 18, 2026 Raimondo Bovone