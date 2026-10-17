Polizia Penitenziaria e la festa dei 210 anni: si candida Pianezza dopo il rifiuto di Torino

Una concreta disponibilità a ospitare e sostenere le celebrazioni del 210° anniversario della fondazione del Corpo di Polizia Penitenziaria, in programma nel 2027. È quanto ha manifestato il sindaco di Pianezza (TO), Antonio Castello, ricevendo una delegazione del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (SAPPE) e aprendo alla possibilità di organizzare nella città la manifestazione celebrativa. Il primo cittadino ha riconosciuto il valore istituzionale e sociale della Polizia Penitenziaria, assicurando la disponibilità dell’Amministrazione comunale a formalizzare la proposta e a collaborare alla realizzazione dell’iniziativa. Un’apertura che il SAPPE accoglie con soddisfazione, ringraziando il sindaco e l’intera Amministrazione per l’attenzione dimostrata nei confronti del Corpo e dei suoi appartenenti.

Donato Capece

LE PAROLE – Così dichiara Donato Capece, segretario generale del SAPPE: «Desideriamo esprimere il nostro sincero apprezzamento al sindaco di Pianezza per la disponibilità e la sensibilità istituzionale dimostrate. Celebrare i 210 anni della Polizia Penitenziaria significa rendere omaggio ad una lunga storia di servizio allo Stato, di impegno per la sicurezza e di tutela della legalità. Per questo è importante che le istituzioni locali riconoscano il valore del nostro Corpo e si rendano disponibili a sostenerne le celebrazioni. L’invito di Pianezza rappresenta un segnale concreto di attenzione e vicinanza che apprezziamo particolarmente».

Sulla stessa linea Vicente Santilli, segretario del SAPPE per il Piemonte, presente all’incontro col sindaco: «La disponibilità del sindaco è un gesto importante per tutto il personale della Polizia Penitenziaria e per il territorio piemontese. La festa del Corpo non è soltanto una ricorrenza celebrativa, ma un’occasione per avvicinare i cittadini alle donne e agli uomini che operano quotidianamente negli istituti penitenziari, spesso in condizioni difficili e con grandi responsabilità. Pianezza dimostra di voler riconoscere questo impegno e di essere pronta a contribuire alla riuscita di un appuntamento di rilievo nazionale».

Vicente Santilli