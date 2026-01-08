Il regno delle api, sentinelle della natura: dalla Regione 100.000 euro per 50 progetti nelle scuole

La Regione ha approvato gli esiti del bando “Il regno delle api, sentinelle della natura – anno scolastico 2025/2026”, che, alla sua prima edizione, ha riscontrato una grande partecipazione da parte degli istituti scolastici primarie e secondarie di primo grado del territorio, con 77 istituti che hanno inoltrato domanda.

In base ai 100.000 euro disponibili sono stati finanziati 50 progetti, con un contributo di 2.000 euro ciascuno, selezionati in ordine cronologico di arrivo dell’istanza. Il bando punta a dare agli studenti l’occasione di aumentare la propria consapevolezza sulle tematiche ambientali. Le scuole beneficiarie potranno realizzare percorsi educativi che esplorano i temi della sostenibilità ambientale, a partire dallo studio del ruolo eco-sistemico e dell’organizzazione delle api, affrontando concetti come effetti del cambiamento climatico, qualità ambientale dei territori, salute e concetto di rischio. Il contributo potrà essere utilizzato anche per organizzare visite alle aziende apistiche piemontesi e svolgere attività laboratoriali finalizzate alla realizzazione di un elaborato multimediale finale sul tema.

LE PAROLE – Così Elena Chiorino, vicepresidente e assessore all’Istruzione e Merito della Regione Piemonte: «Abbiamo scelto di inserire Il Regno delle Api all’interno dell’offerta formativa regionale perché educare al rispetto dell’ambiente significa formare cittadini consapevoli e responsabili. Le api sono sentinelle della natura, un patrimonio prezioso per il nostro territorio e per il futuro delle nuove generazioni. Questo Governo ha dimostrato con i fatti una grande attenzione verso la tutela delle api e dell’apicoltura, riconoscendone il valore ambientale, agricolo ed educativo. Portare gli apicoltori anche a IoLavoro ha voluto dire dare dignità, visibilità e futuro a un settore che unisce sostenibilità, lavoro e conoscenza. La scuola è il luogo dove questi valori possono mettere radici solide e diventare cultura, per questo motivo siamo molto soddisfatti del grande entusiasmo riscontrato tra gli studenti».

GLI ISTITUTI FINANZIATI – I 50 istituti finanziati sono così distribuiti nelle province piemontesi: 30 progetti nella città metropolitana di Torino, 4 ad Alessandria, 3 ad Asti, 8 a Cuneo, 2 a Vercelli, 1 a Biella, Novara e Verbania. Le scuole potranno partecipare ad eventi celebrativi in occasione della Giornata mondiale delle api, il 20 maggio, al fine di promuovere le proprie creazioni in presenza delle istituzioni e dei rappresentanti delle maggiori Associazioni apistiche piemontesi.