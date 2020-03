24 milioni in Piemonte per la solidarietà alimentare

Il Governo ha provveduto ad anticipare circa il 60% dei fondi di compensazione a favore dei Comuni previsti nel mese di maggio 2020 e ha aggiunto 400 milioni di euro destinati ai bonus alimentari per i più bisognosi.

Dei 400 milioni previsti in tutta Italia per la solidarietà alimentare nei confronti dei più bisognosi, in Piemonte arriveranno 24 milioni. La cifra destinata al Comune di Alessandria per i bonus alimentari è pari a 496.390,74 euro. Saranno i servizi sociali dei singoli municipi a individuare le famiglie in difficoltà. I sindaci potranno così provvedere all’acquisizione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato sul proprio sito istituzionale.

I Comuni, grazie anche alle donazioni di privati, potranno inoltre acquistare direttamente generi alimentari o prodotti di prima necessità, avvalendosi per l’acquisto e per la distribuzione dei beni anche degli enti del Terzo settore.

Il provvedimento serve a ridurre i crescenti disagi della popolazione e in particolare delle fasce meno abbienti che non riescono a disporre della liquidità necessaria per l’acquisto di alimenti e farmaci.